В Житомире умер подросток, обгоревший при попытке сделать селфи на крыше вагона в Бердичеве

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области, парень умер в областной детской больнице от полученных травм.

Врачи больше недели боролись за его жизнь.

27 июня на крыше вагона парня ударило электротоком напряжением 27 тысяч вольт.

Отмечается, что пострадавший получил электрический ожог 80% тела, а также очень серьезные повреждения внутренних органов.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня в Бердичеве Житомирской области полиция начала уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины по факту травмирования 15-летнего подростка на железнодорожном вокзале Бердичева.

Парень решил сделать селфи на крыше одного из вагонов. Для этого он попытался залезть на неподвижный вагон, находившийся в 250 метров от помещения вокзала и в результате получил электрический ожог тела.