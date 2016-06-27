В Бердичеве подросток получил ожоги 50% тела при попытке сделать селфи на крыше поезда
Около 21:10 26 июня в полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы 15-летнего парня из железнодорожного вокзала Бердичева.
Как сообщает Главное управление полиции в Житомирской области, следственно-оперативная группа Бердичевского отдела полиции установила, что подросток получил телесные повреждения в виде ожогов тела, находясь на неподвижном вагоне железной дороги.
Предварительно установлено, что парень, прогуливаясь около железнодорожного вокзала, решил сделать селфи на крыше одного из вагонов.
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Для этого он попытался залезть на неподвижный вагон, находившийся за 250 метров от помещения вокзала, а в результате получил электрический ожог 50% тела.
Выяснение всех обстоятельств продолжается в ходе начатого открытого производства по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Юноше оказывается необходимая медицинская помощь.