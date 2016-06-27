В Бердичеве подросток получил ожоги 50% тела при попытке сделать селфи на крыше поезда

Как сообщает Главное управление полиции в Житомирской области, следственно-оперативная группа Бердичевского отдела полиции установила, что подросток получил телесные повреждения в виде ожогов тела, находясь на неподвижном вагоне железной дороги.

Предварительно установлено, что парень, прогуливаясь около железнодорожного вокзала, решил сделать селфи на крыше одного из вагонов.

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Для этого он попытался залезть на неподвижный вагон, находившийся за 250 метров от помещения вокзала, а в результате получил электрический ожог 50% тела.

Выяснение всех обстоятельств продолжается в ходе начатого открытого производства по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Юноше оказывается необходимая медицинская помощь.