Протесты на границе с Польшей: против пикетчиков возбуждены дела

Однако, по информации источника ZIK, вторая волна блокирования участниками акции протеста против временного прекращении малого пограничного движения между Польшей и Украиной под ПП "Краковец" запланирована на 12 часов.

Начальник Яворивского отдела полиции ГУНП во Львовской области, подполковник полиции Игорь Муха сообщил, что по блокированию пунктов пропуска на украинско-польской границе "Краковец" и "Грушев" возбуждено два уголовных производства.

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Напомним, по состоянию на утро все пункты пропуска через государственную границу на территории Львовщины разблокированы.

Как сообщалось, митингующие четырнадцать часов подряд блокировали движение на границе с Польшей. Их не устраивает то, что Польша временно приостановила малое приграничное движение между Украиной и Польшей в части, касающейся въезда и пребывания на территории Польши жителей приграничных районов Украины, в которых есть разрешения, выданные соответствующими органами Республики.