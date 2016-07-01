Польша с 4 июля приостанавливает малое приграничное движение для украинцев

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Согласно дипломатической ноте Министерства иностранных дел Республики Польша, с 4 июля 2016 года будет приостановлено малое приграничное движение между Украиной и Польшей в части, касающейся въезда и пребывания на территории Польши жителей приграничных районов Украины, у которых есть разрешения, выданные соответствующими органами Республики Польша", - сказано в сообщении.

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Польская сторона приостанавливает применение статьи 3 пункта 1 соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Польши о правилах местного приграничного движения (утверждено постановлением Кабмину №139 от 25 февраля 2009 года).

Согласно этому, в ночь с 3 на 4 июля 2016 года с 1:00 по киевскому времени граждане Украины, которые пересекали границу с Польшей по специальным разрешениям в рамках малого пограничного движения, смогут пересечь границу только на общих основаниях и по документам, определенным польской стороной (паспортные документы и виза).

ГПСУ просит учесть данную информацию перед планированием поездок за границу указанной категории граждан.