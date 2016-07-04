В Днепре провели акцию против "туристического сепаратизма": очистили город от объявлений об отдыхе в Крыму (фото)
Волонтеры Днепра провели очередной рейд по сбору рекламы отдыха и перевозок в оккупированный Крым.
Активисты прошлись по улицам города в районе железнодорожного и автовокзала, передает Dnepr.info.
Волонтеры насобирали около семи килограмм расклеенных объявлений, предлагающих поехать и отдохнуть в аннексированном Крыму.
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Свои акции они объясняют недопустимостью того, чтобы деньги украинцев, заработанные для отдыха, достались оккупационной власти. По словам активистов, такие рейды дают результат — объявлений, агитирующих за летний отдых в оккупированном Крыму и рекламирующих перевозки на аннексированным полуостров, стало меньше.
В то же время волонтеры активно собирают подписи под петицией, в которой просят запретить официально рекламу поездок в оккупированный Крым.