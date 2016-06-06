"Туристический сепаратизм": в Днепре волонтеры очищают город от объявлений об отдыхе в Крыму (видео)

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

Добровольцы решили очистить столбы, остановки, стены зданий от рекламы, которая приглашает в оккупированный россиянами полуостров.

Сообщается, что примерно за полтысячи гривен частные фирмы готовы ежедневно отвезти туристов из города в аннексированный Крым.

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К тому же отмечают, что путешествие пройдет без пеших переходов и пересадок.

"Объявлениями о поездках в Ялту, в Крым, в Алушту заклеен почти весь город. Мы категорически против того, чтобы мы сами своими же руками, жители города, жители Украины спонсировали врага, который сейчас аннексировал Крым", - пояснила волонтер Людмила Хапатько.

По словам волонтеров, такие объявления являются туристическим сепаратизмом, а также портят вид города.