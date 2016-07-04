В Одессе на ходу загорелся автомобиль, врезавшись в трамвайную остановку, которая тоже загорелась (видео)

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, 3 июля в 13:37 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Французском бульваре горит автомобиль.

В 13:46 на место вызова прибыли спасатели и приступили к тушению автомобиля Opel Omega.

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«Оказалось, что автомобиль имеет газобаллонное оборудование и есть опасность взрыва. После того как автомобиль загорелся, он проехал 15 метров и столкнулся с конструкцией трамвайной остановки, в результате чего она загорелась. В 13:51 пожар был ликвидирован», - сообщили в пресс-службе.

В результате пожара огнем поврежден салон и моторный отсек автомобиля, конструкция трамвайной остановки.

Причина пожара и убытки устанавливаются. Водитель успел покинуть салон машины, пострадавших нет.