Сегодня - первая годовщина создания новой полиции в Украине
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман отметили важность создания новой полиции как примера реформ.
Об этом глава государства и председатель правительства написали на своих страницах в Twitter.
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"Один год. 13 000 новых полицейских. 32 города. Беспрецедентное доверие граждан! Приветствуем вас, украинские копы!" - отметил Порошенко.
"Сегодня отмечаем год новой полиции. Ее создание - это настоящий пример успешных и эффективных реформ в Украине", - подчеркнул Гройсман.
Первым городом, в котором заработала патрульная полиция, стал Киев. 4 июля 2015 года, на Софийской площади в Киеве сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине.
Один год. 13 000 новых полицейских. 32 города. Беспрецедентное доверие граждан!— Петр Порошенко (@poroshenko) July 4, 2016
Приветствуем вас, украинские копы! pic.twitter.com/KmQwGrqWsG