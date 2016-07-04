Сегодня - первая годовщина создания новой полиции в Украине

Об этом глава государства и председатель правительства написали на своих страницах в Twitter.

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"Один год. 13 000 новых полицейских. 32 города. Беспрецедентное доверие граждан! Приветствуем вас, украинские копы!" - отметил Порошенко.

"Сегодня отмечаем год новой полиции. Ее создание - это настоящий пример успешных и эффективных реформ в Украине", - подчеркнул Гройсман.

Первым городом, в котором заработала патрульная полиция, стал Киев. 4 июля 2015 года, на Софийской площади в Киеве сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине.