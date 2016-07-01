Порошенко: патрульная полиция обслуживает более полторы тысячи километров дорог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Киеве во время мероприятий по случаю празднования 95-й годовщины создания Национальной академии внутренних дел.

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По словам главы государства, уже в 32 городах начали работу подразделения патрульной полиции, которые за очень короткое время успели сформировать беспрецедентно высокий уровень доверия людей.

«На сегодняшний день сотрудники подразделений патрульной полиции обслуживают более 1,5 тыс. км автомобильных дорог в 9 областях», - заявил Порошенко.