Урожай пшеницы в этом году в два раза выше, чем в прошлом

Валовой сбор зерна в текущем году составит более 48,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, выступая на совещании по вопросам дальнейшего усовершенствования функционерования рынка зерна в Киеве, министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, согласно расчетам Минагрополитики, в текущем году производство зерна составит более 48,7 млн. тонн. Переходящие запасы – 5,6 млн. тонн.

По данным Ю.МЕЛЬНИКА, внутреннее потребление зерна в Украине составляет 26,4 млн. тонн, из них на продовольственные потребности – 6,6 млн. тонн, в том числе 5,3 млн. тонн - пшеницы. На формирование семенного фонда предусмотрено 2,9 млн. тонн, а на потребности животноводства – 14,7 млн. тонн.

По информации Минагрополитики, конечные переходящие запасы зерна составят 5,5 млн. тонн.

Ю.МЕЛЬНИК добавил, что на сегодняшний день в регионах Украины практически завершается уборка ранних зерновых и намолочено более 43 млн. тонн зерна, в том числе 27 млн. тонн – пшеницы, что в двое больше показателя 2007 года.

Кроме того, по словам министра, в текущем году в два раза больше намолочено ячменя, ржи и гороха.