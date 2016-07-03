На Волыни пограничники задержали гражданина Украины, который разыскивается Интерполом

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Луцкого отряда Олег Личковский, мужчину задержали вчера, 2 июля, в пункте пропуска «Пища» в Шацком районе, на границе с Беларусью.

Читайте такжеСБУ: Интерпол отказался объявлять в международный розыск боевика Моторолу«Примерно в 17.00 41-летний гражданин Украины прибыл для оформления на выход из Украины в пешем порядке. Во время паспортного контроля пограничники установили, что это лицо согласно с базой данных Интерпола находится в статусе «разыскивается» с целью «арестовать», - говорится в сообщении.

Мужчину сразу задержали и передали представителям Шацкого отделения Национальной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.