На Волыни пограничники задержали гражданина Украины, который разыскивается Интерполом
17:39, 03 июля 2016Общество
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В Волынской области пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска «Пища» задержали гражданина Украины, который разыскивается Интерполом.
Мужчину задержали во время паспортного контроля / Фото УНИАН
Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы Луцкого отряда Олег Личковский, мужчину задержали вчера, 2 июля, в пункте пропуска «Пища» в Шацком районе, на границе с Беларусью.
Читайте такжеСБУ: Интерпол отказался объявлять в международный розыск боевика Моторолу«Примерно в 17.00 41-летний гражданин Украины прибыл для оформления на выход из Украины в пешем порядке. Во время паспортного контроля пограничники установили, что это лицо согласно с базой данных Интерпола находится в статусе «разыскивается» с целью «арестовать», - говорится в сообщении.
Мужчину сразу задержали и передали представителям Шацкого отделения Национальной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
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