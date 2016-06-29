Во Львовской области пограничники задержали контрабанду камней и изделий из янтаря

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы–Западная граница, по полосе движения "зеленый коридор" на выезд из Украины прибыл автомобиль марки Volvo под управлением 46-летнего львовянина.

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Во время проведения осмотра в автомобиле были обнаружены товары, запрещенные для перевозки через государственную границу: 16 необработанных камней коричневого цвета (янтарь), 14 изделий из камня желтого цвета (янтаря) в форме минаретов, один шарик из камня желтого цвета и одно изделие из камня желтого цвета в форме двух черепах. Камни и изделия из янтаря были спрятаны в багажном отделении автомобиля. Общий вес обнаруженного камня и изделий из него – 603,53 грамма.

Стоимость изъятого будет установлена экспертами.