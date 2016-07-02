"Будем бороться за наших ребят": Лихолит создает Национальный комитет участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выйдя из Печерского суда.

Лихолит отметил, что чувствовал сегодня то, что «чувствуют наши ребята, которые сейчас сидят за решеткой». «Я вам объявляю: с этого дня есть Национальный комитет участников АТО, которые вошли туда, батальон «Айдар», батальон «Азов», батальон «Донбасс», батальон «Торнадо», - сказал он.

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«Айдаровец» подчеркнул, что мы будем бороться за наших ребят. Луценко сказал, что он в этом поможет.

Если кто-то невинно осужденный, если кому-то сделано дела «белыми нитками шиты», он будет помогать, отметил Лихолит и добавил, что они также будут добиваться вхождения депутатов в этот комитет.