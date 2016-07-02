Луценко прибыл в суд пообщаться с Лихолитом: "айдаровец" рассказал о несправедливости своего задержания

Как передает корреспондент УНИАН, Генпрокуратура поддерживает представление о взятии Лихолита на поруки.

В зале происходила большая потасовка.

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Народные депутаты и представители добровольческих батальонов требовали, чтобы половина присутствующих в зале покинули его, потому что в зале не хватало свежего воздуха.

Часть людей вышла из зала. В коридоре и на лестнице в здании суда дежурит большое количество правоохранителей в шлемах.

Лихолит рассказывал Луценко о несправедливости своего задержания и выразил позицию, что ходатайство прокуроров об аресте на два месяца сфабриковано.

Как сообщал УНИАН, активисты и народные депутаты заблокировали Печерский районный суд Киева в знак протеста против ареста на 2 месяца Лихолита.

Они всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца». По словам народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева, требование протестующих - военная прокуратура может попросить суд изменить меру пресечения для Лихолита и выпустить его из-под ареста.

Вечером в пятницу Печерский суд Киева на два месяца арестовал «айдаровца» Лихолита. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях. После этого в здании суда произошло стокновение.