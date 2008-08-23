В Украину опять идут дожди с грозами и шквалами

24 августа в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, на остальной территории переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях, утром и днем в Житомирской и Винницкой областях сильные дожди, грозы, местами град, в западных областях местами очень сильные дожди. На остальной территории без осадков, только во второй половине дня в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях местами грозовые дожди. Ветер юго-восточный, в западных областях днем с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 19-24м/с, в Карпатах порывы ветра 25-30м/с. Температура ночью 15-20°, на юге до 23°, на Южном побережье Крыма до 27°, днем в западных областях снижение температуры до 18-23°, на остальной территории сохранится жаркая погода 28-33°, в восточных областях и в южной части до 36°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 12-17°.

25-26 августа - переменная облачность. 25 августа дожди (в южной и восточной части местами), грозы, в восточной половине местами град. 26 августа без существенных осадков (лишь ночью в восточных областях местами кратковременный дождь). Ветер северо-западный и западный (25 августа в восточной части, Крыма и Приазовье южный), 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура в южной и восточной части ночью 16-21°, днем 25 августа 27-32°, на востоке до 36°, 26 августа 24-29°; на остальной территории ночью 13-18° (в западных областях, 26 августа и в северных 10-15°), днем 19-24°.

27- 28 августа - без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 20-25°; в южной части ночью 13-19°, днем 23-28°.

В Киеве и области завтра вечером ожидаются грозовые дожди, местами шквалы 20 м/с. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 30-32°; по области ночью 15-20°, днем 28-33°.

25-26 августа - переменная облачность. 25 августа дожди, местами грозы; 26 августа без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, утром и днем 25 августа местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 25 августа 13-18°, 26 августа 10-15°; днем 19-24° (в Киеве 25 августа ночью 15-17°, днем 20-22°; 26 августа ночью 12-14°, днем 22-24°.

27-28 августа - преимущественно без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.