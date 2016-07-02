Активисты требуют от Луценко освободить из-под ареста айдаровца Лихолита

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Самопомич» Егор Соболев на своей странице в Facebook.

Читайте такжеАктивисты блокируют Печерский суд, не давая вывезти арестованного айдаровца«Наше требование простое - военная прокуратура может попросить суд изменить меру пресечения для Валентина Лихолита и выпустить его из-под ареста», - написал он.

«Батя не скрывался и не скрывается от следствия - он служит в Вооруженных силах Украины», - добавил Соболев.

По его словам, «прокуратура и суд пока отмалчиваются».

«Думаю, они ждут, что мы устанем оберегать айдаровца от перевозки в СИЗО и поэтому тянут время. Мы не устанем. Делегация во главе с Павлом Костенко поехала с нашим требованием к генпрокурору Юрию Луценко», - отметил депутат.

По его словам, «айдаровцы» намерены перекрыть Крещатик и организовать автогрупу для поездки домой к президенту Петру Порошенко.

Как сообщал УНИАН, активисты всю ночь провели в здании Печерского суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца».

Вечером в пятницу Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал «айдаровца» Лихолита. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях

После этого в здании суда произошло столкновение.