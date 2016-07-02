Суд арестовал на 2 месяца экс-командира Надежды Савченко, в зале суда произошла потасовка

"Батю" закрыли на 2 месяца. В зале возникла драка. Судью облили водой", - сообщил на странице в Facebook журналист Сергей Иванов.

Также он отметил, что в зал зашли люди в балаклавах и штатской одежде, один из них был вооружен автоматом.

"Копы сказали, что это был военный спецназ. Состоялась еще одна короткая стычка, после чего спецназовцев вывели из помещения. Если это действительно были представители ВСУ, непонятно, что они делали в суде", - говорится в сообщении.

"Народные депутаты и бойцы добробатов объявили о блокировании зала", - проинформировал Иванов.

По его Сергя Иванова, вела заседание судья Кристина Гладун, "которая сняла с розыска Андрея Портнова, и в отношении него ГПУ расследует уголовное производство".

Суд решил держать под стражей основателя "Айдара" до 28 августа 2016 года, пишет 24 канал.

"Люди, которые освобождали Украину, они арестованы. Лихолит был легендой батальона "Айдар". Он спас эту страну. Только что украинский судья отправил его за решетку по обвинению от сепаратиста, а украинские полицейские пытаются его посадить", - рассказал нардеп Егор Соболев.

Семен Семенченко отметил, что такой срок по данным обвинениям является недопустимым. Народные депутаты, которые хотели взять "Батю" на поруки, просто окружили его в зале суда.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали легенду "Айдара" Валентина Лихолита с позывным "Батя", командира украинской летчицы Надежды Савченко. Соболев отмечал, что в Печерском суде военнослужащего пытались взять на поруки.

Как сообщил Соболев, Лихолит был задержан сотрудниками военной прокуратуры по заявлению мэра Северодонецка Валентина Казакова и его заместителей.