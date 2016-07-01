Суд отобрал у родственника народного депутата 6 га земли в Киевской области

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

В частности, как говорится в сообщении, Обуховский районный суд удовлетворил иск прокуратуры области о возвращении в государственную собственность 6 га земель водного фонда на территории Украинского городского совета Обуховского района стоимостью более 68 млн грн.

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Установлено, что Обуховская районная государственная администрация в 2009 году, за счет земель водного фонда, передала в собственность 3 граждан земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства, которые в дальнейшем через ряд гражданско-правовых сделок приобретены в собственность родственником народного депутата Украины, сообщили в прокуратуре, не уточнив, однако, никаких фамилий.

В частности, спорные земельные участки находятся на 11-12 км так называемой Большой дамбы, в полосе между дамбой и руслом реки Днепр, отмечается в сообщении.

Кроме того, выносом в натуре (на местности) указанных земельных участков установлено, что часть их площади более 1,5 га покрыта водой. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, земли водного фонда не могут передаваться в частную собственность.