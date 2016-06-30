Участники АТО заявляют, что им выделили земельные участки в труднодоступной местности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель общественной организации “Социальная защита населения и участников АТО” Леся Турашвили, выступая сегодня на сессии городского совета, после того как ее провели в сессионный зал.

Она заявила, что местоположение земельных участков, выделяемых участникам АТО - жителям Львова, не пригодно для быстрого строительства жилья.

От имени участников АТО Турашвили обратилась к депутатам и мэру Львова Андрею Садовогмуо с просьбой решить вопрос о строительстве и выделении жилья участникам АТО.

По ее словам, поскольку город Львов не имеет земли для выделения участков, между Львовской ОГА и Львовским горсоветом была достигнута договоренность, что облгосадминистрация возьмет на себя обязательства обеспечить земельными участками участников АТО - львовян. Однако, по словам руководителя общественной организации, те участки, которые выделялись, находятся далеко от сел, в заболоченных местах, возле кладбищ и без обеспечения коммуникаций к ним. Соответственно, чтобы использовать их для индивидуального строительства - это будет стоить больших денег и займет несколько лет.

“Кроме того, у многих участников АТО нет таких средств на индивидуальное строительство. Поэтому обращаемся к депутатам, чтобы рассмотрели вопрос о строительстве многоквартирных домов для участников АТО, возможно, на тех участках, которые будут выделяться под индивидуальное строительство. Поскольку, в настоящее время участки, которые выделяются в отдаленных районах области, находятся в труднодоступной местности и без коммуникаций поблизости”, - отметила Турашвили.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове активисты - участники АТО устроили потасовку с работниками муниципальной полиции, пытаясь пройти в сессионный зал, где проходит заседание горсовета. Их не пропускали, поскольку, согласно новому регламенту горсовета, чтобы пройти на заседание, они должны зарегистрироваться накануне. Была достигнута договоренность, что депутаты горсовета проведут на сессию председателя общественной организации “Социальная защита населения и участников АТО” Лесю Турашвили и предоставят ей слово.