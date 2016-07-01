В Одессе приезжие сестры убили пожилого итальянца, захотев его ограбить (фото, видео)

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области, 30 июня сотрудники полиции задержали двух жительниц Одесской области, которые с помощью медицинского препарата, похожего на клофелин, ограбили 64-летнего гражданина Италии. В результате передозировки медицинского средства потерпевший скончался.

В ходе следствия выяснилось, что иностранец в вечернее время отдыхал на пляже «Аркадия», где познакомился с двумя женщинами, а потом пригласил «подруг» к себе в гости в гостиничный номер.

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«Мужчина и его новые знакомые в гостиничном номере начали распивать спиртные напитки. Одна из женщин незаметно подсыпала медицинский препарат в напиток итальянца. Потерпевший потерял сознание, тогда женщины похитили у него личные вещи и деньги. После совершения кражи злоумышленницы покинули отель, но были задержаны сотрудниками полиции», - отметили в полиции.

Когда правоохранители поднялись в гостиничный номер иностранца, он был без сознания. На место происшествия прибыла медицинская помощь, врачи пытались реанимировать пострадавшего, но он умер.

При осмотре в правопорушниць были обнаружены и изъяты медицинское средство в пилюлях, а также похищенные 3 мобильных телефона, золотые украшения, часы и деньги. Всего похищено денежных средств и ценностей на сумму 20 тысяч гривень.

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Изъятый медицинский препарат направлен на экспертное исследование.

Выяснилось, что 20-летняя и 34-летняя правонарушительницы - двоюродные сестры, приехавшие в Одессу в курортный сезон с целью заработка.

На данный момент злоумышленниц задержали и в отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.

Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.