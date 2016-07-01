На Николаевщине после занятий спортом умер 13-летний мальчик
10:48, 01 июля 2016Общество
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В Кривоозерском районе Николаевской области после занятий в спортивной секции в больницу был доставлен 13-летний мальчик, который скончался в реанимационном отделении.
Кривоозерская полиция расследует смерть мальчика / panoramio.com/user/4272963
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Николаевской области, подростка госпитализировали 29 июня, "по заключению специалистов, предварительно - из-за сердечно-сосудистой недостаточности, которой он раньше болел длительное время".
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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