На Николаевщине после занятий спортом умер 13-летний мальчик

В Кривоозерском районе Николаевской области после занятий в спортивной секции в больницу был доставлен 13-летний мальчик, который скончался в реанимационном отделении.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Николаевской области, подростка госпитализировали 29 июня, "по заключению специалистов, предварительно - из-за сердечно-сосудистой недостаточности, которой он раньше болел длительное время". Читайте такжеВ Бердичеве подросток получил ожоги 50% тела при попытке сделать селфи на крыше поезда Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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