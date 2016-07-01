Горы мусора и полная безответственность: оккупанты Крыма признали срыв курортного сезона-2016

Об этом он заявил на выездном заседании "комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму", на котором назвали состояние крымских пляжей неудовлетворительным, пишет "Крым. Реалии".

"Министру" необходимо подготовить пофамильный список глав муниципалитетов, сорвавших подготовку к курортному сезону, для принятия соответствующих кадровых решений. Срок для наведения порядка на пляжах - две недели. Отдыхающие и туристы должны запомнить чистый ухоженный Крым, а не горы мусора на прибрежных территориях", - заявил он.

Читайте такжеДолги России перед строителями Керченского моста продолжают расти

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».