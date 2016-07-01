Бывший политзаключенный Афанасьев показал "прощальный подарок" от России перед освобождением

Соответствующую фотографию Афанасьев обнародовал на своей странице в Facebook.

"Это для тех, кто не понимает, почему необходимо бороться за освобождение политзаключенных. Чем мы болеем и как лечат нас в тюрьмах РФ. Какие издевательства мы на себе ощущаем. Вот яркий пример... Можно сказать, прощальный подарок от России", - написал он.

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Как сообщалось, Афанасьев вернулся в Украину из российского заключения 14 июня. Его вместе с Юрием Солошенко обменяли на одесситов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. В России 26-летнему Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористической группы, его осудили в 2015 году к семи годам заключения.