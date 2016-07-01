В СБУ рассказали, как бизнесмены присвоили 12 предназначенных на реабилитацию бойцов АТО миллионов





Правоохранители установили, что коммерческие структуры из трех регионов Украины подавали заведомо ложные сведения для участия в конкурсных торгах, которые проводила Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Предприниматели, которые побеждали в конкурсах, сознательно скрывали информацию об отсутствии у них соответствующих специалистов-психологов и условий для реабилитации бойцов в санаторно-курортных учреждениях, отмечается в сообщении.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что бойцов просто размещали в санаториях, не предоставляя никаких услуг по психологической реабилитации. В некоторых случаях участникам АТО предлагали деньги, чтобы они вообще не селились в лечебных учреждениях, подчеркнули в СБУ.

По предварительным оценкам, в течение 2015-2016 годов бизнесмены присвоили более 12 млн грн государственных средств, сообщили в Службе безопасности.

Открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.