В СБУ рассказали, как бизнесмены присвоили 12 предназначенных на реабилитацию бойцов АТО миллионов
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения бюджетных средств при реализации государственной программы "Мероприятия по психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции".
Правоохранители установили, что коммерческие структуры из трех регионов Украины подавали заведомо ложные сведения для участия в конкурсных торгах, которые проводила Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Читайте такжеВ Харькове экс-нардепа от КПУ арестовали без права залога
Предприниматели, которые побеждали в конкурсах, сознательно скрывали информацию об отсутствии у них соответствующих специалистов-психологов и условий для реабилитации бойцов в санаторно-курортных учреждениях, отмечается в сообщении.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что бойцов просто размещали в санаториях, не предоставляя никаких услуг по психологической реабилитации. В некоторых случаях участникам АТО предлагали деньги, чтобы они вообще не селились в лечебных учреждениях, подчеркнули в СБУ.
По предварительным оценкам, в течение 2015-2016 годов бизнесмены присвоили более 12 млн грн государственных средств, сообщили в Службе безопасности.
Открыты уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.