"Газовое дело": Холодницкий говорит, что для объявления подозрения Онищенко доказательств достаточно

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется на предоставление ВР 5 июля согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от группы "Воля народа" Александра Онищенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, комментируя ”газовое дело”, в рамках которого речь идет о представлении в ВР на снятие депутатской неприкосновенности с Онищенко и привлечения его к уголовной ответственности.

По словам Холодницького, собранные доказательства относительно роли Онищенко в ”организации преступной схемы хищения газа” подтверждаются, в частности свидетелей и изъятыми документами.

”Добытые следствием доказательства вины организаторов схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО ”Укргазвыдобування” надлежащим образом зафиксированы в уголовном производстве являются достаточными”, - сказал он и подчеркнул, что оснований отзывать или изменять представление нет.

Руководитель САП обратился к Верховной Раде с просьбой поддержать представление об Онищенко и дать разрешение не только на привлечении его к уголовной ответственности, но и на арест.

”Следствием было установлено достаточно доказательств о том, что вся цепочка посредников, начиная от участников договора о совместной деятельности с ПАО ”Укргаздобыча”, заканчивая победителями торгов и, собственно, биржами, на которых эти торги проводились, - конечными потребителями, был подконтролен именно народному депутату Онищенко”, - сказал Холодницкий.

Как отметил Холодницкий, ”предположение о том, что доказательства недостаточны или необоснованные, являются безосновательными”. ”Доказательства, собранные нами, мы считаем достаточными для того, чтобы объявить подозрение в том числе и Онищенко”, - сказал руководитель САП.

Кроме того, по словам Холодницкого, ”когда начинаются разговоры о Регламенте (Верховной Рады - УНИАН), у меня складывается мнение, что какие-то голосования будут... или попытки заблокировать, то могут проголосовать за предоставление согласия на привлечение, но не предоставление согласия на задержание и арест”.

”Я надеюсь, что во вторник к нашей позиции все таки прислушаются и примут, дадут возможность органам следствия довести это дело до суда и органам прокуратуры - до приговора”, - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Онищенко.

На следующий день антикоррупционный прокурор Холодницкий лично принес представление в парламент.

Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу.

29 июня Регламентный комитет ВР рекомендовал парламенту рассмотреть представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

При этом, по словам первого заместителя председателя комитета Павла Пинзеника, представление является недостаточно обоснованным, отсутствуют отдельные представления относительно задержания и ареста депутата, а вместо этого все три требования содержатся в одном представлении.

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Как сказал Пинзеник, “представление в части предоставления согласия на привлечение Онищенко к уголовной ответственности может быть рассмотрен и поддержан Верховной Радой”. “Комитет также считает, что в связи с отсутствием представлений о предоставлении согласия на задержание Онищенко и предоставление согласия на его арест и отсутствие обоснования во внесенном представлении относительно применения к Онищенко таких мер, вопрос не готовы к рассмотрению Верховной Радой”, - сказал он.

По словам Пинзеныка, в случае рассмотрения парламентом представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко “комитет обращает внимание на то, что председательствующий на пленарном заседании при рассмотрении этого вопроса... должен ставить на голосование отдельно, а Верховная Рада должна определяться отдельно относительно предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности Онищенко, предоставлении согласия на его задержание и относительно предоставления согласия на арест Онищенко”.