Переселенцам с инвалидностью увеличили помощь на 65 гривень - министр

Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Мущинин, пишет Радио Свобода.

В дальнейшем они должны получать не 884 гривни, а 949 гривень - сумма равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

По словам Мущинина, государство и впредь будет выделять вынужденным переселенцам деньги на проживание и аренду жилья. Сейчас речь идет о 442 гривнях на одно трудоспособное лицо и 884 гривни - выплата для других категорий нетрудоспособных лиц.

Читайте такжеСвыше 810 тысяч переселенцев из Крыма и Донбасса обеспечены жильем - ГСЧС«Я хочу проинформировать, что за первый квартал 2015 года, то есть с января по март, мы уже профинансировали и выплатили помощь в размере 905,3 миллиона гривень. Только за март месяц профинансировано помощи в размере 315,8 миллиона гривень», - заявил представитель Минсоцполитики.

Мущинин также добавил, что деньги для поддержки вынужденных переселенцев уже поступили в регионы. По его словам, Минсоцполитики имеет на это средства благодаря тому, что Кабинет министров в первом квартале одобрил изменения в госбюджет: финансирование программы соцвыплат для вынужденных переселенцев увеличили на 2 миллиарда 850 миллионов гривень.