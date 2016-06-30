В центре Львова установят пункты велопроката
19:19, 30 июня 2016Общество
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В центре Львова на площади Рынок и на проспекте Свободы установят пункты велопроката, площадью по 6 м. кв. каждый.
В центре Львова установят пункты велопроката / Фото УНИАН
Соответствующее постановление приняла сегодня сессия Львовского городского совета с целью создания туристической привлекательности города, интеграции в общеевропейскую велосеть, сообщает пресс-служба ЛГС.
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Напомним, ранее во Львове создали первый муниципальный велопрокат.
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