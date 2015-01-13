Во Львове создают первый муниципальный велопрокат

Над идеей создания муниципального проката во Львове работали 3 компани - 2 из которых укринские и одна немецкая. В свою очередь Львовский городской совет пообещал взять на себя решение бюрократических вопросов, сообщает INSIDER.

Авторы идеи выиграли грант от немецкого фонда GIZ, и она получила шанс на реализацию. "По условиям гранта GIZ частично закрывает вопрос оборудования, а деньги на оперирование и развитие сети мы должны найти в Украине. На сегодня нам нужно вложить в проект 155 тыс. евро, чтобы запустить систему в виде пяти первых станций, 55 велосипедов и 70 паркомест", - говорят авторы идеи.

Предусматривается, что первые 5 станций велопроката откроются во Львове уже летом, а сейчас авторы идеи проводят опрос среди львовян, узнавая где должны размещаться эти станции. "После опроса мы подадим в Львовский горсовет заявки на места, где будут установлены станции", - отметили авторы инициативы.

В следующем году во Львове, при хорошем финансировании будет установлено еще 20 точек проката, а конечная цель проекта порядка 50-60 таких станций до 2019 года. Таким образом, кататься можно будет по всему городу.