Самолеты истребительной и штурмовой авиации пролетели над Киевом

Сегодня в 11.00 в Киеве над Крещатиком состоялся пролет авиационной техники, которая будет принимать участие в параде войск 24 августа по случаю Дня Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, тренировка состоялась согласно плану, в рамках установленных условий полетов.

В частности, самолеты истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пролетели над Киевом на высоте 400-550 м со скоростью 600 км/ч. Транспортная авиация осуществила пролет на высоте 300 м со скоростью 400 км/ч. Вертолеты, скорость которых была 150 км/ч, в небе над столицей можно было наблюдать на высоте 200-250 м.

Как сообщал УНИАН, в параде примут участие 30 летательных аппаратов (8 вертолетов и 22 самолета) Вооруженных сил Украины.