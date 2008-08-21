Ющенко наградил силовиков

Президент подписал указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю 17-й годовщины Независимости Украины отметил государственными наградами работников силовых ведомств. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. В частности, за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, безукоризненное выполнение воинского и служебного долга, высокий профессионализм орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награжден командующий войсками Западного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Михаил КУЦИН. Среди других, орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Геннадий ВОРОБЬЕВ. Ордена, медали, почетные звания получили сотрудники органов гражданской защиты населения, пограничной службы, государственной безопасности, государственной охраны, прокуратуры, внутренних дел, таможенной службы, государственной налоговой службы, криминально-исполнительной службы, судебной власти.

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