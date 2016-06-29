Как вы планируете решать проблему подорожания отопления? – опрос УНИАН

УНИАН предлагает своим читателям поделиться мыслями относительно того, как решать проблему подорожания отопления.

Как сообщал УНИАН, о повышении тарифов на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза с 1 июля 2016 года стало известно в начале июня.

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В НКРЭКУ поянили, что увеличение тарифа происходит за счет роста топливной составляющей. тарифа на электроэнергию и заработных плат.

Позже "Киевэнерго" обнародовало новые "драконовские" тарифы на тепло и горячую воду.

Отметим также, украинцев ждет подорожание холодной воды. В частности, в Киеве подорожание холодной воды произойдет с 1 августа и составит 30%.