Люди начали приносить цветы к посольству Турции в Киеве в память о жертвах теракта в аэропорту Стамбула (фото)
14:01, 29 июня 2016Общество
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Утром 29 июня люди начали приносить цветы к посольству Турции в Киеве в память о жертвах теракта, который произошел в международном терминале аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле вечером 28 июня.
В Киеве начали приносить цветы к Посольству Турции / Фото УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, утром у входа в посольство можно было увидеть несколько букетов цветов.
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Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня в международном терминале аэропорта Стамбула в результате атаки смертников произошли два взрыва.
По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, в числе которых 13 иностранцев. В частности, и одна украинка.
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