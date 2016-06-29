Люди начали приносить цветы к посольству Турции в Киеве в память о жертвах теракта в аэропорту Стамбула (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, утром у входа в посольство можно было увидеть несколько букетов цветов.

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Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня в международном терминале аэропорта Стамбула в результате атаки смертников произошли два взрыва.

По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, в числе которых 13 иностранцев. В частности, и одна украинка.