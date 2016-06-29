В Харькове в День Конституции "заминировали" госархивы
13:21, 29 июня 2016Общество
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Правоохранители осмотрели 1250 кв. метров помещений. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.
Сотрудники полиции устанавливают лицо, которое сообщило о минировании / flickr.com/photos/vernieman
В Харькове в День Конституции, 28 июня, неизвестный сделал ложное сообщение о заминировании госархивов.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о заминировании двух государственных архивов на Московском проспекте и улице Мироносицкой поступила в Киевское отделение полиции в 17:40.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинологи.
Правоохранители осмотрели 1250 кв. метров помещений. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.
Сотрудники полиции устанавливают лицо, которое сообщило о минировании.
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