В Харькове в День Конституции "заминировали" госархивы

В Харькове в День Конституции, 28 июня, неизвестный сделал ложное сообщение о заминировании госархивов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о заминировании двух государственных архивов на Московском проспекте и улице Мироносицкой поступила в Киевское отделение полиции в 17:40.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинологи.

Правоохранители осмотрели 1250 кв. метров помещений. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.

Сотрудники полиции устанавливают лицо, которое сообщило о минировании.