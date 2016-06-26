В Измаиле 28 июня планируют отменить режим ЧС

Об этом в Facebook сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, сегодня Измаил посетили и.о. министра здравоохранения Виктор Шафранский и и.о. главного санитарного врача Украины Святослав Протас.

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«Святослав Протас подтвердил, что чрезвычайная ситуация будет отменена 28 июня - после проведения комиссионных проверок всех объектов общественного питания и рынков, чтобы не допустить развития инфекции бытовым путем», - подчеркнул Абрамченко.

Он отметил, что столичные чиновники побывали во всех медицинских учреждениях города, где находятся поступившие во время вспышки кишечной инфекции с жалобами на расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. Шафранский поблагодарил всех, кто причастен к локализации вспышки инфекции, и отметил, что, если бы не адекватные действия, местная проблема могла бы приобрести национальный масштаб.

Кроме того, по словам Абрамченко, сегодня в Измаил поступили результаты анализов проб воды, отобранные из коммунальных скважин, откуда подается в город вода. Вирус не обнаружен.

«Поэтому мы уже сегодня после обеда начинаем набирать оттуда питьевую воду в бочки и завозить по районам города. В течение нескольких дней будут готовы результаты анализов по воде из водопроводной сети. До этого вода из сети пригодна для употребления – после ее обязательного кипячения», - акцентировал городской голова.

Как сообщал УНИАН, 16-26 июня в Измаильскую районную больницу (Одесская область) с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратились более 720 человек (из них свыше 420 детей) местных жителей города Измаил, сел Броска и Матроска Измаильского района.

Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Согласно предварительным данным, причиной заболевания стало потребление недоброкачественной воды.