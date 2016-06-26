Президент Украины Петр Порошенко поздравил крымских татар с Днем флага.

«Поздравляем крымскотатарский народ с Днем флага!», - написал Порошенко в Twitter.

Вітаємо кримськотатарський народ з Днем прапора! pic.twitter.com/jgHeHJW6rr — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 июня 2016 г.

Как сообщал УНИАН, Меджлис крымскотатарского народа в рамках празднования Дня крымскотатарского национального флага сегодня в Киеве и других городах проведет ряд мероприятий.

В частности, в столице пройдет детский конкурс по рисованию на бумаге «Флаг - символ существования, чести и достоинства нации», шествие по Крещатику с крымскотатарским национальным флагом, автопробег и концерт «Под крымским небом!».

Символом флага крымских татар является знак – тамга золотистого цвета на голубом фоне.

День крымскотатарского флага начали отмечать с 2009 года.