На горе Карачун под Славянском начали восстанавливать телевышку (фото, видео)

На горе Карачун под Славянском (Донецкая область) начали восстанавливать телевышку.

Как сообщают "Новости Донбасса", сейчас восстанавливается фундамент, на котором впоследствии будет установлена телевышка. Здесь находится 18 секций будущей мачты связи. Всего их должно быть 24.

На следующей неделе на место прибудут монтажники, которые определят сроки строительства. Предполагается, что на монтаж вышки будет затрачено примерно 3 месяца.

Бюджет восстановления телевышки составил 10 млн грн.

Напомним, в начале июля 2014 года во время боевых действий была уничтожена телевышка на Карачуне, что лишило украинского эфирного вещания значительную территорию северной части Донецкой области.