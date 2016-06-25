"Ад на трассе Одесса-Киев": из-за ДТП образовалась километровая пробка, водители ломают ограждение и едут по "встречке"

Как сообщает «Трасса Е95», столкновение грузовиков произошло во время обгона. По словам водителя автомобиля DAF, который является виновником аварии, в машине произошла механическая поломка.

Читайте такжеДТП в Конча-Заспе с участием внука генерала армии Радченко: очевидцы озвучили версии (фото, видео)

В результате ДТП машины заблокировали дорогу, и в сторону Одессы собрался недвижимый километровый затор.

«Уже в пробках случаются мелкие ДТП. Люди разбирают отбойники и едут по встречке. Кроме того, на заправках заканчивается бензин»,- пишет на своей странице в Facebook журналист и ведущая Валерия Фурс.