"Ад на трассе Одесса-Киев": из-за ДТП образовалась километровая пробка, водители ломают ограждение и едут по "встречке"
16:35, 25 июня 2016Общество
20589 5
Сегодня утром на трассе Одесса - Киев в 130 км от Одессы столкнулись две фуры.
В результате ДТП машины заблокировали дорогу / Трасса 95
Как сообщает «Трасса Е95», столкновение грузовиков произошло во время обгона. По словам водителя автомобиля DAF, который является виновником аварии, в машине произошла механическая поломка.
Читайте такжеДТП в Конча-Заспе с участием внука генерала армии Радченко: очевидцы озвучили версии (фото, видео)
В результате ДТП машины заблокировали дорогу, и в сторону Одессы собрался недвижимый километровый затор.
«Уже в пробках случаются мелкие ДТП. Люди разбирают отбойники и едут по встречке. Кроме того, на заправках заканчивается бензин»,- пишет на своей странице в Facebook журналист и ведущая Валерия Фурс.
Фото: Думская
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter