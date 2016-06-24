ГПУ задержала четверых бывших "беркутовцев", подозреваемых в убийствах на Майдане

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, задержание произошло 23 июня. Сарган сообщила, что бывшие «беркутовцы» подозреваются в совершении 18 февраля 2014 года на улице Институтской, Крепостном переулке и улице Грушевского в городе Киеве, «во исполнение явно преступного приказа действий, направленных на незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций) и превышение власти и служебных полномочий, которые повлекли наступление тяжких последствий в виде причинения, в результате применения специальных средств, тяжких телесных повреждений 35 гражданам, а также совершении оконченных покушений на умышленное убийство двух и более лиц, способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц».

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Она добавила, что одному подозреваемому инкриминируется совершение во время этих событий убийства одного человека.

«Троим подозреваемым сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.41, ст.340; ч.4 ст.41, ч.3 ст.365, ч.2 ст.15, п.п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115 УК Украины, одному подозреваемому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.41, ст.340; ч.4 ст.41, ч.3 ст.365, ч.2 ст.15, пп. 1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.41, ч.2 ст.15, п.п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115 УК Украины», - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Всем подозреваемым по ходатайству прокурора судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователями ГПУ проведен ряд обысков, в ходе которых по месту проживания подозреваемых обнаружено и изъято оружие и боеприпасы к нему, другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение во время досудебного расследования по уголовному производству. Досудебное расследование продолжается.

Пресс-секретарь отметила, что задержанные «беркутовцы» работают в Национальной полиции Украины.