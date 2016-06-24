ГПУ направила в суд дело против двух украинцев, которые передали террористам "ЛНР" броневик от Жириновского

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины 22.06.2016 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух граждан Украины, которые подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (террористический акт и содействие деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении.

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В ГПУ напомнили, что гражданин РФ Владимир Жириновский в мае 2014 года в Москве объявил о передаче участниками террористической организации транспортного средства марки ГАЗ (модель "Тигр"), имеющий двойное функциональное назначение.

В дальнейшем указанные граждане Украины, выполняя отведенную им роль, получив на территории РФ автомобиль "Тигр", путем осуществления угроз работникам Государственной пограничной службы Украины совершить взрыв на пропускном пункте "Изварино" обеспечили незаконное пересечение государственной границы Украины указанным транспортным средством, который в этот же день в г. Луганск передали руководителям террористической организации "ЛНР".