ФСБ получила "зеленый свет" на слежку в интернете: как правильно удалиться из российских сервисов и скрыться от "всевидящего ока"

Этот документ обязывает российских операторов хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их российским спецслужбам. Речь идет о личных переписках в соцсетях и на почте, файлах, которыми обмениваются пользователи, и даже звонках и sms.

Кроме того, компании обязаны помогать спецслужбам расшифровать весь трафик.

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Таким образом сотрудники ФСБ, если захотят, узнают логины, электронные адреса, номера телефонов, перечень контактов, друзей и родственников пользователя (в том числе и гражданина Украины) и много другой информации.

В связи с этим УНИАН предлагает украинцам, которые не согласны с такой тотальной слежкой за личным интернет-пространством, советы по удалению из российских сервисов. В первую очередь речь идет о социальных сетях "Одноклассники", "Вконтакте" и "Мой мир", почтовых сервисах Yandex и Mail.Ru,, а также о блог-сервисе Livejornal («Живой Журнал» или ЖЖ).

Внимание! Инструкции ниже носят исключительно информационный характер, издание не несет ответственности за действия пользователей.

Прощаемся с "Вконтакте"

Cогласно правилам этого сайта, пользователи могут "удалить" свою страницу (ссылка для удаления).

При этом стоит учитывать, что страницу можно легко восстановить в течение 7 месяцев, и только если вы не будете заходить на удаленную страницу все это время, происходит ее окончательное удаление.

При удалении страницы из базы данных не стирается номер вашего телефона, потому рекомендуется сначала отвязать ваш личный номер телефона от страницы. Начиная с 2013 года просто так отвязать его не получится, однако можно запросто этот самый номер поменять на другой.

Кроме того, нужно вручную удалить все фото, видео, удалить себя из всех групп и сообществ. Также желательно удалить всех своих друзей и все личные переписки.

Кроме того стоит учитывать, что после удаления страницы все ваши записи, комментарии, сообщения и "лайки" так и останутся на чужих страницах навсегда, и самое важное то, что все оставшиеся записи будут подписаны вашим именем.

Поэтому перед удалением в настройках страницы постарайтесь изменить Ваше ФИО.

Избавляемся от "Одноклассников"

Чтобы удалиться из социальной сети "Одноклассники", нужно в нижней части страницы своего профиля найти ссылку "Регламент" и нажать на нее (прямая ссылка на страницу). На открывшейся странице внизу вы найдете невзрачную ссылку "Отказаться от услуг".

При ее нажатии откроется окно удаления профиля. Вас попросят указать причину. Кроме того, здесь описаны потери, которые вы понесете, если удалите свою страницу в социальной сети.

Если, несмотря на это, вы решили удалить свой профиль, тогда введите пароль и жмите на кнопку Удалить.

При этом стоит учитывать, что восстановить страницу после удаления будет невозможно. Если пользователь удалил страницу из одноклассников, восстановить профиль не получится.

Все данные автоматически удаляются из базы. Если на страничку были закачаны личные фотографии, после подтверждения «Удалить навсегда» они исчезнут.

Уходим из "Моего мира" и Mail.ru

Чтобы "одним махом" удалиться из "Моего мира" и всех сервисов Mail.ru (почта, блог, фото- и видеохостинг, знакомства и пр.), не оставив после себя малейших признаков присутствия, нужно пройти по этой ссылке.

Откроется краткое руководство по удалению аккаунта со ссылкой на специальный интерфейс. Под списком сервисов, в поле «Пожалуйста, введите причину:», в сжатой форме объясните, почему вам больше не нужен аккаунт на портале.

При этом причину нужно указывать обязательно! Иначе система не примет вашу заявку на удаление.

После этого введите пароль для входа в ваш профиль и нажмите кнопку «Удалить».

После этих манипуляций на дисплее появится сообщение «Ящик удалён» с перечнем контента на сервисах (альбомы аудио и видео, заметки), который через 5 дней также будет удалён из системы.

При этом аккаунт можно будет восстановить в течение 3 месяцев с момента удаления. Потребуется зайти в профиль и кликнуть ссылку «Разблокировать». При этом восстановлению подлежит только страница, а фото и видеоматериалы будут удалены навсегда.

Забываем о "Яндексе"

Умейте в виду, что удаляя ящик Яндекс, вы уничтожаете не только почту, а полностью весь аккаунт и привязанные к нему сервисы, включая данные и контент, в том числе реквизиты электронного кошелька, созданного в Яндексе, географические карты с проложенными маршрутами (Яндекс.Карты), файлы на Яндекс.Диск и пр.

Яндекс также предупреждает, что вместе с ящиком пропадут все письма, которые там хранились, а новые никогда не будут доставлены.

Если вы все же решили удалиться, перед удалением рекомендуется изменить личные данные в настройках, а также отвязать реальный номер телефона. После этого можно приступать к процедуре удаления. Нужно зайти в почтовый аккаунт и открыть настройки почты: нажать на иконку в виде шестерёнки в правом верхнем углу.

В открывшемся меню внизу есть предложение "При необходимости вы можете удалить свой почтовый ящик".

При нажатии на ссылку "удалить" вам предложат подтвердить ваше решение через номер телефона и окончательно удалить аккаунт из сервиса.

Заметаем следы в "ЖЖ"

Когда вы удаляете свой аккаунт на LiveJournal — удаляется только блог (ссылка на обычное удаление), комментарии в чужих журналах остаются. Потому чтобы удалить журнал вместе с вашими комментариями, нужно подвести журнал под "саспенд".

Для этого нужно сделать что-нибудь, противоречащее правилам использования сервиса. Например, разгласить личные данные пользователя (ФИО, номер кредитки, не обязательно настоящие). Если никто не пишет на вас жалобу, то попросите кого-то подсобить в этой затее, пожаловавшись на вас.

После этого нужно дождаться письма от администрации сервиса и проигнорировать его, и примерно через неделю вашего аккаунта не станет.

Следует помнить, что все ваши публичные посты и комментарии в любом случае останутся в кеше поисковиков и будут доступны для поиска. Убрать информацию оттуда вам самостоятельно не удастся, но и другим придется приложить больше усилий для чтения "убитого" журнала.