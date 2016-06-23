ГПУ провела уже 13 обысков в деле руководства Госинвестпроекта времен Януковича

В ходе обысков следователи изъяли компьютерную технику, документы, электронные носители, на которых имеется информация о растрате денежных средств должностными лицами Госинвестпроекта и руководителями фиктивных предприятий, на счета которых необоснованно перечислялись средства из госбюджета, финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных предприятий, в том числе ликвидированных, а также денежные средства в сумме свыше 500 тыс. грн. Об этом сообщили пресс-службе ГПУ.

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Напомним, что в указанном уголовном производстве 16 марта 2016 на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств сообщили о подозрении бывшему председателю Госинвестпроекта Владиславу Каськиву. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 (завладение чужим имуществом и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Тогда же Каськив был объявлен в розыск.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Каськива и применение меры пресечения в виде содержания под стражей. На основании судебного постановления Киева на имущество подозреваемого наложен арест. Досудебное расследование продолжается.