Каськив считает свое объявление в розыск политической борьбой

Об этом Каськив написал в своем блоге на "Украинской правде".

"Кому и что сегодня могут дать эти политические интриги? Почему они думают, что наскоро слепленные подозрения дадут какие-то политические бонусы? Почему они каждый раз используют это оружие для политической борьбы перед важными событиями, громкими отставками и важными голосованиями в парламенте?", - сообщил он.

Каськив добавил, что авторы постановления об объявлении его в розыск хотят силовым способом устранить конкурентов". Он вновь заявил, что не скрывается от органов следствия и что и ГПУ, и МВД знают, где он находится.

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Экс-глава Госагентства говорит, что ничего не воровал, а на государственной службе принес в украинскую экономику почти 2 млрд долл.

Каськив сказал, что "категорически готов" сотрудничать со следствием в Украине. "Желательно по европейским стандартам, а не на основе политической расправы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив объявлен в розыск.

Напомним, должность председателя Нацагентства по инвестициям Каськив занимал с декабря 2010 по март 2014 года, председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг он никогда не был.