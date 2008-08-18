Погода на 19 - 23 августа

Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 августа в стране переменная облачность. В северных и центральных, ночью в Одесской и Николаевской, а днем и в Харьковской области местами кратковременный дождь, гроза, кое-где шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, в восточных областях, Крыму и Приазовье юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, в западных областях 8-13°, днем 24-29°; в южных, восточных областях и в Крыму ночью 17-22°, днем 30-35°, на крайнем востоке до 38°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°.

Гидрометцентр обращает внимание, что 19-21 августа в южных, восточных, центральных (кроме Винницкой) областях и в Крыму, а 19 августа и в большинстве районов северных областей сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.

20-21 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, только днем 21 августа в Карпатах и Закарпатье местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью в северных и западных областях 11-16°, на остальной территории 17-22°; днем 28-33°, на востоке и юге местами 35-37°, в западных, а 20 августа и в северных областях 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

22-23 августа без осадков, только днем 23 августа в западных областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, днем 24-29°, 23 августа в западных областях 18-23°; в южной части ночью 18-23°, днем 30-34°. .

Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

По области 19 августа переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

20-21 августа в Киеве и области переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, 21 августа местами 30-33°.

22-23 августа в столичном регионе без осадков. Температура ночью 11-17°, днем 24-29°.