Подозреваемого в хищении 5 миллионов харьковского депутата отправили под ночной домашний арест

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, указывая на риски для проведения досудебного расследования, в частности, возможность влияния подозреваемого на свидетелей.

Подозрение должностному лицу объявлено по факту растраты бюджетных средств и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По предварительным данным следствия, руководитель КП якобы закупил специализированные автомобили на общую сумму свыше 5 миллионов гривень. Договор с частной фирмой был заключен, бюджетные средства перечислены, однако транспортные средства на предприятие так и не поступили.

Только через полгода, после того, как ситуацией на предприятии заинтересовалась прокуратура и начала расследование, предприятие закупило автомобили, которые уже были в употреблении и не соответствуют условиям договора. Поставленные машины оказались переоборудованными и с немалым пробегом.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос относительно обжалования решения суда.