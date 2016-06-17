Депутат Харьковского горсовета растратил 5 миллионов гривень - прокуратура

Прокуратура Харьковской области объявила подозрение депутату горсовета по факту растраты 5 миллионов гривень, сообщает ATN.ua со ссылкой на заявление зампрокурора области Валерия Романова.

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"Сегодня прокуратура Харьковской области объявила подозрение депутату Харьковского городского совета, директору одного из коммунальных предприятий города за растрату бюджетных средств и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). По предварительным данным следствия, руководитель КП якобы закупил специализированные автомобили на общую сумму более 5 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель прокурора области Валерий Романов, договор с частной фирмой был заключен, бюджетные средства перечислены, однако транспортные средства на предприятие так и не поступили.

"Только через полгода, после того, как ситуацией на предприятии заинтересовалась прокуратура и начала расследование, предприятие закупило автомобили, уже были в употреблении и не соответствуют условиям договора. Поставленные машины оказались переоборудованные и с большим пробегом", - подчеркивает издание.

Досудебное расследование проводит прокуратура области. На следующей неделе следователи прокуратуры обращаться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности на время расследования.