Количество украинцев, относящихся к России враждебно и дружелюбно, почти одинаково – опрос

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии совместно с российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр".

Как отмечается в пресс-релизе по результатам опроса, мнения украинцев в отношении России разделились почти пополам: почти одинаковое количество тех, кто хорошо относится к России (42%), и тех, кто относится плохо (43%), разница статистически не значима.

При этом к россиянам (жителям России) положительно относятся 67%, а к руководству России – 8% украинцев.

Согласно данным параллельного исследования КМИС и «Левада-Центра», отношение украинцев к России и россиян к Украине улучшилось. Однако отношение украинцев к России остается лучшим, чем отношение россиян к Украине.

Читайте такжеВступление в НАТО поддерживают почти 44% украинцев - опрос

В ходе исследования украинцев спросили: «Как Вы в целом сейчас относитесь к России?» а россиян - «Как Вы в целом сейчас относитесь к Украине?».

В пресс-релизе отмечается, что отношение украинцев к России лучше, чем отношение россиян к Украине (такая ситуация сохраняется за весь период наблюдений с 2008 года, кроме сентября 2015 года, когда разница в отношении была незначительна).

В Украине хорошо относятся к России 42% опрошенных (в феврале 2016 г. было 36%), в России к Украине – 39% (в феврале 2016 г. было 27%). То есть, количество положительно настроенных к Украине россиян на 3 процентных пункта меньше, чем украинцев – в России.

По сравнению с февралем 2016 года количество негативно настроенных к России украинцев сократилось на 4 процентных пункта (с 47% в феврале 2016 г. до 43% в мае 2016 г.). В России это количество составляет 47%, и это на 12 пунктов меньше, чем было в феврале 2016 года (59%).

Читайте такжеСоциолог рассказал, сколько украинцев согласны на "российский Крым"

По сравнению с февралем 2016 года существенно увеличилось количество положительно настроенных к России в Западном (с 21% до 28%), Центральном (с 29% до 39%) и Южном регионах (с 44% до 54%). В Восточном регионе наоборот – количество уменьшилось на 4 процентных пункта (с 55% до 51%), что связано с тем, что в мае (в отличие от февраля) социологи не смогли опросить население неконтролируемой части Донбасса.

Аналогичные изменения в регионах произошли и в отношении негативного отношения к России. В Западном регионе негативное отношение уменьшилось на 4 процентных пункта (с 65% до 61%), в Центральном регионе такая же тенденция – на 8 пунктов (с 55% до 47%). В Южном регионе негативное отношение к России уменьшилось на 10 процентных пунктов (с 42% до 32%). Единственный регион, где негативное отношение увеличилось, – Восточный (с 22% до 28%) опять таки из-за отсутствия в выборке населения неконтролируемой части Донбасса.

Отношение к руководству России существенно дифференцировано по регионам: на Западе к нему положительно относятся менее 2%, в Центре – 6%, на Юге – 16%, на Востоке (без Донбасса) – 11%, на контролируемой части Донбасса – 23%.

Читайте такжеБольшинство украинцев относятся к внутренним переселенцам из Донбасса и Крыма положительно или нейтрально - опрос

КМИС провел опрос с 19 по 31 мая. Методом личного интервью было опрошено 2014 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

Данные об отношении отдельно к россиянам, отдельно к руководству России получены в исследовании для одного из клиентов и публикуются с его разрешения. Исследование проводилось с 13 по 18 мая. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

«Левада-центр» проводил опрос 27-30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.