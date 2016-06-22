Суд объявил приговор экс-милиционеру, который наводил "Грады" боевиков на жилые кварталы Мариуполя

В ноябре 2014 года 41-летний мариуполец, ранее работавший в правоохранительных органах, начал сотрудничать с боевиками "ДНР". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Он передавал боевикам информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, участвующих в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области. В дальнейшем эту информацию террористы использовали для артиллерийских обстрелов.

В частности, 24 января 2015 года он также корректировал огонь террористов. Главной их целью, по данным следствия, были блокпосты и другие места дислокации ВСУ вблизи Мариуполя. Однако, из-за неточных координат, боевики с использованием установок "Град" обстреляли жилой микрорайон "Восточный" Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще более 100 - получили ранения.

За совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, сегодня суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.