Грицак рассказал о боевиках ИГИЛ, которые едут в Украину из России

Об этом в интервью изданию Ліга.net рассказал председатель СБУ Василий Грицак.

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"19 из 25 задержанных в прошлом году на территории Украины представителей террористической организации Исламское государство прибыли в Украину с территории России", - расказал Грицак

По его словам, кто-то из них родом из Таджикистана, кто-то из других стран.

"Но все они заехали с территории РФ. И при этом я как-то не слышал о больших успехах в борьбе с исламским фундаментализмом или международным терроризмом в России — это свободная для террористов территория", - подытожил глава СБУ.

Отметим, что ранее Грицак рассказал также о задержанном в Украине члене Аль-Каиды – гражданине Турции, который сейчас ждет экстрадиции на родину.