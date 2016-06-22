СБУ экстрадирует в Турцию задержанного члена "Аль-Каиды"
12:09, 22 июня 2016Общество
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Служба безопасности Украины намерена экстрадировать в Турцию задержанного члена международной террористической организации «Аль-Каида».
В СБУ сообщили, что член "Аль-Каиды" был в розыске по линии Интерпола / УНИАН
Об этом председатель СБУ Василий Грицак сообщил в интервью изданию Лига.net.
«Он был в розыске по линии Интерпола. Задержан при попытке оформить заграничный паспорт. Он хотел легализоваться у нас и выехать за пределы Украины. Это действующий член «Аль-Каиды». Как только пройдем все процедуры - экстрадируем его в Турцию», - сказал Грицак.
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Как сообщал УНИАН, 20 мая в пресс-центре СБУ заявили о задержании в Киеве иностранца, причастного к деятельности «Аль-Каиды».
Суд арестовал иностранца на 40 суток до поступления запроса о его выдаче.
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