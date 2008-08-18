Район возле ЧАЭС очищают от радионуклидов рапсом

За 19 лет деятельности в Житомирской области украинско-японский благотворительный фонд "Заложники Чернобыля" на помощь пострадавшим потратил более 40 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции благотворительного фонда.

"Через фонд поступает помощь от разных зарубежных организаций, от Посольства Японии в Украине, от простых украинцев, отдельных обществ и организаций. 40 млн. грн.- таков общий взнос фонда за 19 лет его деятельности", - сообщил журналистам директор фонда Владимир КИРИЧАНСКИЙ.

По его словам, в настоящее время фонд продолжает помогать больницам, пожарным-чернобыльцам и ликвидаторам, осуществлять программу "Рапс для восстановления Народицкого района" (этот район находится вблизи ЧАЭС -УНИАН).

При этом В.КИРИЧАНСКИЙ перечислил осуществленные фондом проекты - обеспечение аппаратурой медицинских заведений 27 сел переселенцев (для чего фондом выделено 320 тыс. грн.), сел Народицкого района (299 тыс. грн.) приобретение сепаратора клеток крови и аппаратуры для неонатального отделения Житомирской областной детской больницы (615 тыс. грн. и 250 тыс. грн. соответственно), капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Озадивка Бердичевского района ( 225 тыс. грн.).

"Почти полмиллиона гривень из фонда потрачено уже на реализацию проекта выращивания рапса в Народицком районе, потому что это растение очищает земли от радионуклидов", - отметил В.КИРИЧАНСКИЙ.